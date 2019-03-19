В окупованому Луганську вночі вибухнув автомобіль.
В результаті спрацювання невстановленого вибухового пристрою під час вибуху в окупованому Луганську був пошкоджений автомобіль Daewoo Sens.
У п’яти квартирах житлових будинків 55 та 57 пошкоджено 12 вікон.
Вибух стався на вулиці Клубній, 57 близько 1:00 години ночі.
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До слова, постраждалих і загиблих внаслідок вибуху немає.
Раніше Факти ICTV писали про те, що бойовик “ЛНР” побив мирного жителя на блокпосту.
Джерело: Новости Донбасса
Фото: Новости Донбасса
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