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Потужний вибух у Луганську

В окупованому Луганську вночі вибухнув автомобіль.

Потужний вибух у Луганську

В результаті спрацювання невстановленого вибухового пристрою під час вибуху в окупованому Луганську був пошкоджений автомобіль Daewoo Sens.

У п’яти квартирах житлових будинків 55 та 57 пошкоджено 12 вікон.

Вибух стався на вулиці Клубній, 57 близько 1:00 години ночі.

Читайте: На Донбасі затриманий бойовик, який “за порадою друга “вступив в” ЛНР”

До слова, постраждалих і загиблих внаслідок вибуху немає.

Раніше Факти ICTV писали про те, що бойовик “ЛНР” побив мирного жителя на блокпосту.

Джерело: Новости Донбасса

Фото: Новости Донбасса

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