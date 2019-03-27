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Дело Хизб ут-Тахрир: в Крыму проходят массовые обыски

В оккупированном Крыму проходят 22 обыски в крымскотатарских активистов.

Дело Хизб ут-Тахрир: в Крыму проходят массовые обыски

Обыски проходят в Симферополе и Белогорском районе, сообщает журналист Антон Наумлюк.

В ФСБ заявили, что обыски проходят в рамках уголовных дел по месту жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами.

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Адвокат Николай Полозов рассказал, что обыски проходят в 25 домах. Адвокатов не пускают в обыскиваемых.

Напомним, военный суд РФ приговорил фигурантов дела Хизб ут-Тахрир до 17 и 9 лет лишения свободы.

Фото: Антон Наумлюк

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