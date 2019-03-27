PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Справа Хізб ут-Тахрір: у Криму проходять масові обшуки

В окупованому Криму проходять 22 обшуки у кримськотатарських активістів.

Справа Хізб ут-Тахрір: у Криму проходять масові обшуки

Обшуки проходять у Сімферополі і Білогірському районі, повідомляє журналіст Антон Наумлюк.

У ФСБ зазначили, що обшуки проходять в рамках кримінальних справ за місцями проживання прихильників забороненої в Росії міжнародної терористичної організації Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі.

Читайте: В окупованому Криму не залишилося україномовних шкіл – правозахисники

Адвокат Микола Полозов розповів, що обшуки проходять у 25 домівках. Адвокатів не пускають до обшукуваних.

Нагадаємо, воєнний суд РФ засудив фігурантів справи Хізб ут-Тахрір до 17 та 9 років позбавлення волі.

Фото: Антон Наумлюк

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка