В окупованому Криму проходять 22 обшуки у кримськотатарських активістів.

Обшуки проходять у Сімферополі і Білогірському районі, повідомляє журналіст Антон Наумлюк.

В оккупированном Крыму происходит масссовая акция устрашения крымских татар. Рано утром российские силовики начали проводить обыски минимум в 25 домах в разных частях полуострова.

Адвокатов не допускают к местам проведения обысков. — Николай Полозов (@nikolai_polozov) 27 марта 2019 г.

У ФСБ зазначили, що обшуки проходять в рамках кримінальних справ за місцями проживання прихильників забороненої в Росії міжнародної терористичної організації Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі.

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Адвокат Микола Полозов розповів, що обшуки проходять у 25 домівках. Адвокатів не пускають до обшукуваних.

Нагадаємо, воєнний суд РФ засудив фігурантів справи Хізб ут-Тахрір до 17 та 9 років позбавлення волі.

Фото: Антон Наумлюк