Российские спецслужбы модерировали группировкой хакеров, которые готовили атаку на популярные украинские СМИ.

Сотрудники СБУ пресекли попытку массовых хакерских кибератак, которые готовились российскими спецслужбами для поражения украинских СМИ.

Специалисты ситуационного центра обеспечения кибербезопасности установили, что исполнители на протяжении нескольких предыдущих месяцев создавали разветвленную интернет-инфраструктуру.

Она насчитывает несколько десятков доменов, которые по своему названию совпадают или переходят на официальные домены популярных электронных СМИ, операторов связи и крупных телекоммуникационных компаний.

– Замысел кибератаки вполне вероятно заключался в создании максимального общественного резонанса и негативного информационного воздействия накануне проведения выборов президента Украины, – отметили в СБУ.

Новосозданные доменные имена впервые зафиксированы на мощностях дата-центров нескольких российских интернет-провайдеров, а учетные записи, используемые для их регистрации, ранее применялись для кибератак на государственный сектор в течение прошлого года.

Читайте: Срыв мобилизации и диверсии: СБУ пресекла деятельность российских экстремистов

Напомним, накануне выборов президента Украины СБУ фиксирует повышенную активность российских спецслужб в информационном пространстве Украины.