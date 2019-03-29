Російські спецслужби модерували угрупованням хакерів, які готували атаку на популярні українські ЗМІ.

Співробітники СБУ попередили спробу масових хакерських кібератак, які готувалися російськими спецслужбами для враження українських ЗМІ.

Спеціалісти ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки встановили, що виконавці упродовж кількох попередніх місяців створювали розгалужену интернет-інфраструктуру.

Вона нараховує кілька десятків доменів, які за своєю назвою співпадають або переходять на офіційні домени популярних електронних ЗМІ, операторів зв’язку та великих телекомунікаційних компаній.

– Задум кібератаки цілком ймовірно полягав у створенні максимального суспільного резонансу і негативного інформаційного впливу напередодні проведення виборів президента України, – зазначили в СБУ.

Новостворені доменні імена вперше зафіксовані на потужностях дата-центрів декількох російських інтернет-провайдерів, а облікові записи, використані для їх реєстрації, раніше застосовувались для кібератак на держаний сектор упродовж минулого року.

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Нагадаємо, напередодні виборів президента України СБУ фіксує підвищену активність російських спецслужб в інформаційному просторі України.