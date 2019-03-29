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Зрив мобілізації і диверсії: СБУ припинила діяльність російських екстремістів

СБУ припинила діяльність екстремістського об’єднання, яким управляли з Росії.

Зрив мобілізації і диверсії: СБУ припинила діяльність російських екстремістів

Службі безпеки України вдалося зупинити діяльність екстремістської організації, якою керувала РФ, яка планувала дестабілізувати ситуацію в країні під час проведення виборів.

СБУ встановила, що дії угруповання координувалися уродженцем РФ, екс-курсантом Калінінградського вищого військово-морського училища Рустамом Ташбаєвим, який є громадянином США.

Завданням російських спецслужб було створення військових формувань “УПА” (Українська повстанська армія) та “УНА” (Українська національна армія).

Читайте: Російські спецслужби активізувалися напередодні виборів – СБУ

На період оголошення воєнного стану керівники “УНА” збирали інформацію про місця дислокації і пересування підрозділів ЗСУ, щоб влаштовувати диверсії.

СБУ провела обшуки в учасників екстремістської організації, під час яких вилучили вибухові пристрої, вогнепальну та холодну зброю, військове спорядження і засоби зв’язку.

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Зрив мобілізації і диверсії: СБУ припинила діяльність російських екстремістів / 6 фотографий

До слова, співробітники СБУ затримали в Одеській області іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку за тероризм.

Відео: Служба безпеки України

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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