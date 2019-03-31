В Полтаве на улице Гагарина возле остановки Небесной Сотни около 16.30 между тремя мужчинами произошла драка, которая закончилась стрельбой.

Во время драки, которая произошла сегодня между тремя мужчинами на улице в Полтаве, один из ее участников достал пистолет, вероятно Флобер, и произвел несколько выстрелов.

Полицейских вызвали прохожие, которые стали свидетелями стрельбы.

Правоохранители за несколько минут задержали стрелка и изъяли пистолет.

В результате стрельбы никто не получил ранений, однако во время драки участники конфликта получили телесные повреждения.

Полицейские выясняют причины конфликта.

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Ранее Факты ICTV писали о стрельбе в Николаеве, которая произошла в очереди в McDonald’s.

Фото: МВД