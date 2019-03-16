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В Николаеве в очереди в McDonald’s произошла стрельба

В Николаеве из-за конфликта в очереди в McDonald’s произошла стрельба.

В Николаеве в очереди в McDonald’s произошла стрельба

Во время конфликта между двумя мужчинами в очереди на McDrive в Николаеве один из них применил оружие.

По словам правоохранителей, ссора возникла между 38-летним водителем Ford и 35-летним пассажиром Dewoo Lanos, которые стояли в очереди в заведение быстрого питания.

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Мужчина выстрелил в оппонента, предварительно, из травматического оружия, ранив его в грудь.

Пострадавший был госпитализирован, а другой участник инцидента доставлен в отделение полиции, где давал показания.

Полиция изъяла оружие для направления на экспертное исследование.

Ранее Факты ICTV писали о стрельбе в Киеве на Лесном, в результате которой пострадал 5-летний ребенок.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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