У Полтаві на вулиці Гагаріна неподалік зупинки Небесної Сотні близько 16.30 між трьома чоловіками сталася бійка, яка закінчилася стріляниною.
Під час бійки, яка сталася сьогодні між трьома чоловіками на вулиці у Полтаві, один із її учасників дістав пістолет, ймовірно Флобер, і здійснив кілька пострілів.
Поліцейських викликали перехожі, які стали свідками стрілянини.
Правоохоронці за кілька хвилин затримала стрілка і вилучили пістолет.
Внаслідок стрілянини ніхто не зазнав поранень, проте під час бійки учасники конфлікту отримали тілесні ушкодження.
Поліцейські з’ясовують причини конфлікту.
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Фото: МВС