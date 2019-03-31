У Полтаві на вулиці Гагаріна неподалік зупинки Небесної Сотні близько 16.30 між трьома чоловіками сталася бійка, яка закінчилася стріляниною.

Під час бійки, яка сталася сьогодні між трьома чоловіками на вулиці у Полтаві, один із її учасників дістав пістолет, ймовірно Флобер, і здійснив кілька пострілів.

Поліцейських викликали перехожі, які стали свідками стрілянини.

Правоохоронці за кілька хвилин затримала стрілка і вилучили пістолет.

Внаслідок стрілянини ніхто не зазнав поранень, проте під час бійки учасники конфлікту отримали тілесні ушкодження.

Поліцейські з’ясовують причини конфлікту.

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Фото: МВС