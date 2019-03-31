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Факты / Происшествия

В Киеве столкнулись две легковушки: пятеро пострадавших, двое из них дети

В Киеве столкнулись KIA и Daewoo, в результате чего пострадали пять человек, двое из них дети.

В Киеве столкнулись две легковушки: пятеро пострадавших, двое из них дети

В Киеве на перекрестке Газопроводной улицы и Большой Кольцевой столкнулись две легковушки.

Водитель KIA не уступил дорогу Daewoo.

Читайте: Пожар в Киеве: сгорели два жилых дома на Новобеличах

В результате ДТП пострадали двое детей, женщина и мужчина с Lanos и еще одна женщина, которая находилась в KIA.

На месте происшествия работают правоохранители.

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В Киеве столкнулись две легковушки: пятеро пострадавших, двое из них дети / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в центре Киева столкнулись Lexus и Mercedes, в результате аварии травмы получил водитель Mercedes.

Источник: Киев Оперативний

Фото: Киев оперативный

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