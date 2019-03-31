В Киеве столкнулись KIA и Daewoo, в результате чего пострадали пять человек, двое из них дети.
В Киеве на перекрестке Газопроводной улицы и Большой Кольцевой столкнулись две легковушки.
Водитель KIA не уступил дорогу Daewoo.
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В результате ДТП пострадали двое детей, женщина и мужчина с Lanos и еще одна женщина, которая находилась в KIA.
На месте происшествия работают правоохранители.
В Киеве столкнулись две легковушки: пятеро пострадавших, двое из них дети / 5 фотографий
Ранее Факты ICTV писали, что в центре Киева столкнулись Lexus и Mercedes, в результате аварии травмы получил водитель Mercedes.
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