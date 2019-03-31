В центре Киева столкнулись Lexus и Mercedes, в результате аварии травмы получил водитель Mercedes.

В результате ДТП в центре Киева Mercedes отбросило в ограждение бульвара. Lexus вылетел на тротуар и врезался в стену здания.

К счастью, во время аварии на тротуаре не было прохожих. Травмы получил водитель Mercedes, его госпитализировали. Другие участники ДТП от медицинской помощи отказались.





















В центре Киева Lexus вылетел на тротуар и врезался в дом / 5 фотографий

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К слову, в Киеве Subaru Legacy на скорости вылетел на тротуар и въехал в электроопору. В результате ДТП погиб человек, еще двое в тяжелом состоянии.

Источник: Вартові еспресо