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Факты / Происшествия

В центре Киева Lexus вылетел на тротуар и врезался в дом

В центре Киева столкнулись Lexus и Mercedes, в результате аварии травмы получил водитель Mercedes.

В центре Киева Lexus вылетел на тротуар и врезался в дом

В результате ДТП в центре Киева Mercedes отбросило в ограждение бульвара. Lexus вылетел на тротуар и врезался в стену здания.

К счастью, во время аварии на тротуаре не было прохожих. Травмы получил водитель Mercedes, его госпитализировали. Другие участники ДТП от медицинской помощи отказались.

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В центре Киева Lexus вылетел на тротуар и врезался в дом / 5 фотографий

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К слову, в Киеве Subaru Legacy на скорости вылетел на тротуар и въехал в электроопору. В результате ДТП погиб человек, еще двое в тяжелом состоянии.

Источник: Вартові еспресо

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