У Києві зіткнулися KIA та Daewoo, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей, двоє з них діти.
У Києві на перехресті Газопровідної вулиці та Великої Кільцевої зіткнулися два легковики.
Водій KIA не поступився дорогою Daewoo.
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Внаслідок ДТП постраждали двоє дітей, жінка та чоловік з Lanos і ще одна жінка, яка перебувала у KIA.
На місці події працюють правоохоронці.
У Києві зіткнулися два легковики: п’ятеро постраждалих, двоє з них діти / 6 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, що у центрі Києва зіткнулися Lexus та Mercedes, внаслідок аварії травми отримав водій Mercedes.
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