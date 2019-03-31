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Факти / Надзвичайні події

У Києві зіткнулися два легковики: п’ятеро постраждалих, двоє з них діти

У Києві зіткнулися KIA та Daewoo, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей, двоє з них діти.

У Києві зіткнулися два легковики: п’ятеро постраждалих, двоє з них діти

У Києві на перехресті Газопровідної вулиці та Великої Кільцевої зіткнулися два легковики.

Водій KIA не поступився дорогою Daewoo.

Читайте: Пожежа у Києві: згоріли два житлових будинки на Новобіличах

Внаслідок ДТП постраждали двоє дітей, жінка та чоловік з Lanos і ще одна жінка, яка перебувала у KIA.

На місці події працюють правоохоронці.

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У Києві зіткнулися два легковики: п’ятеро постраждалих, двоє з них діти / 6 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у центрі Києва зіткнулися Lexus та Mercedes, внаслідок аварії травми отримав водій Mercedes.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: Київ оперативний

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