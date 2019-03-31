У центрі Києва зіткнулися Lexus та Mercedes, у результаті аварії травми отримав водій Mercedes.

У результаті ДТП у центрі Києва Mercedes відкинуло в огорожу бульвару. Lexus вилетів на тротуар та врізався у стіну будівлі.

На щастя, під час аварії на тротуарі не було перехожих. Травми отримав водій Mercedes, його госпіталізували. Інші учасники ДТП від медичної допомоги відмовилися.





















У центрі Києва Lexus вилетів на тротуар і врізався у будинок / 5 фотографий

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До речі, у Києві на Північному мосту Subaru Legacy влетів на тротуар у знак пішохідного переходу та електроопору. У результаті ДТП загинула людина, ще двоє у важкому стані.

Джерело: Вартові еспресо