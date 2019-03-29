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Факты / Происшествия

Гнал и маневрировал: в Киеве авто вылетело на тротуар и врезалось в столб

Сегодня около 21.50 на Северном мосту произошло страшное ДТП, в результате которого погиб человек, еще двое в тяжелом состоянии.

Гнал и маневрировал: в Киеве авто вылетело на тротуар и врезалось в столб

ДТП в Киеве произошло из-за превышения скорости.

По словам свидетеля аварии, когда он ехал около 100 км/ч, его обогнал автомобиль Subaru Legacy и через мгновение вылетел на тротуар и въехал в электроопору.

Также известно, что водитель делал опасное маневрирование рядами и не справился с управлением.

В салоне авто находилось три человека. К сожалению, один из них от полученных травм погиб на месте, а двух других в тяжелом состоянии увезли в больницу.

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Гнал и маневрировал: в Киеве авто вылетело на тротуар и врезалось в столб / 2 фотографии

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К слову, в Киеве на бульваре Кольцова, 15 бензовоз сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Источник: Киев Оперативний

Фото: Киев оперативный

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