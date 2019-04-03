В Северной Македонии разбился самолет, на борту которого находились четыре человека.
В Северной Македонии в результате авиакатастрофы легкомоторного самолета Сессна погибла семья из Болгарии.
На борту находились бизнесмен, его жена – известный адвокат, а также двое их детей.
По предварительным данным, самолет разбился во вторник вечером в горах из-за плохих погодных условий.
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Известно, что самолет следовал из курортного города Охрид в Софию.
Спасательную операцию начали утром, поскольку место падения самолета находится в труднодоступной местности.
Ранее Факты ICTV писали о том, что в Ботсване мужчина угнал самолет и врезался в жилой дом.
Источник: bTV
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