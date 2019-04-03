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Факти / Надзвичайні події

Авіакатастрофа у Північній Македонії – загинули чотири людини

У Північній Македонії розбився літак, на борту якого перебували четверо людей.

Авіакатастрофа у Північній Македонії – загинули чотири людини

У Північній Македонії внаслідок авіакатастрофи легкомоторного літака Cessna загинула сім’я з Болгарії.

На борту перебували бізнесмен, його дружина – відомий адвокат, а також двоє їхніх дітей.

За попередніми даними, літак розбився у вівторок ввечері в горах через погані погодні умови.

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Відомо, що літак прямував з курортного міста Охрід в Софію.

Рятувальну операцію розпочали вранці, оскільки місце падіння літака розташоване у важкодоступній місцевості.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Ботсвані чоловік викрав літак і врізався у житловий будинок.

Джерело: bTV

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