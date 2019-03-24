В Ботсване мужчина после ссоры с женой угнал самолет и направил его на дом, в котором должна была находиться его супруга.

Во время вечеринки мужчина выпил слишком много алкоголя, после чего начал активно ругаться и даже драться с женой. Гости попросили его покинуть помещение и он ушел.

Но этим дело не закончилось, рассерженный мужчина направился в столицу Габороне и угнал самолет King Air 200.

После этого он позвонил другу, который находился среди гостей в доме, и спросил там ли до сих пор его жена. После этого мужчина заподозрил неладное и попросил всех покинуть дом. На тот момент там было около 50 человек.

После этого в дом въехал самолет. Гостей там уже не было, но пилота-самоубийцу спасти не удалось. После удара помещение загорелось, пламя охватило и припаркованные рядом машины.

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К слову, в США в городе Дженсен на востоке штата Юта двое подростков украли небольшой самолет и пролетели на нем 24 км.

Источник: The Citizen