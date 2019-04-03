Во Львовской области бешеный кот покусал и поцарапал четырех человек. Вскоре животное погибло.
У домашнего кота, который покусал четырех жителей села Оселя Яворивского района, местные эпидемиологи обнаружили бешенство.
Этому коту не сделали прививки против бешенства в период карантина, поскольку животное убежало и потом погибло.
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Это не первый случай бешенства в этом селе с начала года. В январе бешенством заболела домашняя собака, которую удерживали в вольере. Были здесь и случаи нападения лис на подсобные хозяйства, гибели домашней птицы от них.
Недавно в Николаеве бездомная бешеная собака покусала восемь человек.
Источник: Яворівський голос Плюс
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