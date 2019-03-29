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Факты / Происшествия

В Николаеве бешеная собака покусала восемь человек

В Николаеве на улице бездомная собака покусала восемь человек. Экспертиза подтвердила бешенство у животного.

В Николаеве бешеная собака покусала восемь человек

Директор коммунального предприятия Центр защиты животных Александр Голобродский подтвердил, что у собаки, покусавшей восемь жителей Николаева, бешенство.

По его словам, эту собаку видели на территории Николаевводоканала, офтальмологической больницы и онкобольницы, где она дралась с местными собаками, которые также были покусаны.

– На территории водоканала покусанные животные были установлены, и мы их отловили. Остальные собаки, которые имели контакт с бешеным животным, устанавливаются, – сказал он.

В Центре защиты животных также сообщили, что в Николаеве 28 марта отловили собаку с признаками бешенства, а сегодня утром она умерла.

В больницу уже обратились пять пострадавших – им сделают профилактические прививки от бешенства, еще трое отказались от помощи.

Читайте: На Ровенщине бешеный кот покусал двух человек

К слову, в ноябре в Николаеве на улице собаки покусали детей и беременную женщину.

Источник: Новости N

Фото: Dreamstime

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