У Львівській області скажений кіт покусав та подряпав чотирьох людей. Згодом тварина загинула.
У домашнього кота, який покусав чотирьох мешканців села Оселя Яворівського району, місцеві епідеміологи виявили сказ.
Цьому коту не зробили щеплення проти сказу у період карантину, бо тварина втекла і потім загинула.
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Це не перший випадок сказу у цьому селі з початку року. У січні на сказ захворів домашній собака, якого утримували у вольєрі. Були тут і випадки нападу лисиць на підсобні господарства, гибелі домашньої птиці від них.
Нещодавно у Миколаєві бездомна скажена собака покусала вісім осіб.
Джерело: Яворівський голос Плюс
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