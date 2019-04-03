У Львівській області скажений кіт покусав та подряпав чотирьох людей. Згодом тварина загинула.

У домашнього кота, який покусав чотирьох мешканців села Оселя Яворівського району, місцеві епідеміологи виявили сказ.

Цьому коту не зробили щеплення проти сказу у період карантину, бо тварина втекла і потім загинула.

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Це не перший випадок сказу у цьому селі з початку року. У січні на сказ захворів домашній собака, якого утримували у вольєрі. Були тут і випадки нападу лисиць на підсобні господарства, гибелі домашньої птиці від них.

Нещодавно у Миколаєві бездомна скажена собака покусала вісім осіб.

Джерело: Яворівський голос Плюс