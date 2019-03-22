Спецслужба национальной разведки Венесуэлы задержала одного из главных помощников Хуана Гуаидо.

В Венесуэлы Спецслужба национальной разведки обыскала дом одного из главных соратников временного президента Хуана Гуаидо Роберто Марреро, после чего его задержали.

Гуаидо считает, что силовые структуры арестовывают помощников, поскольку боятся напасть на него.

В США уже призвали освободить Морреро.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что задержание одного из главных соратников Гуаидо является большой ошибкой.

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В Госдепартаменте США добавили, что преследование членов оппозиции Венесуэлы не останется без ответа.

К слову, президент Венесуэлы Николас Мадуро ведет подготовку к роспуску действующего правительства страны.

Источник: Радио Свобода