У Венесуелі в місті Кабимас з вертольота відкрили стрілянину по демонстрантах.
На опублікованому відео видно, як люди намагаються сховатися від стрільби з вертольота, який пролітає над ними.
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Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється.
#AHORA Helicópteros disparando hoy sobre manifestantes en Cabimas, estado Zulia. #ReporteVPItv #2Abr
Vía @MMalaverM pic.twitter.com/JPOxDHjWb7
— VPItv (@VPITV) 2 апреля 2019 г.
Нагадаємо, Спецслужба національної розвідки Венесуели затримала одного з головних помічників Хуана Гуаїдо.
Джерело: VPI