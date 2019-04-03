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Факти / Надзвичайні події

У Венесуелі з вертольота стріляли по активістах

У Венесуелі в місті Кабимас з вертольота відкрили стрілянину по демонстрантах.

У Венесуелі з вертольота стріляли по активістах

На опублікованому відео видно, як люди намагаються сховатися від стрільби з  вертольота, який пролітає над ними.

Читайте: Гуаїдо закликав до нових протестів у Венесуелі

Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, Спецслужба національної розвідки Венесуели затримала одного з головних помічників Хуана Гуаїдо.

Джерело: VPI

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