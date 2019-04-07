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Факты / Происшествия

Нашли только череп и брюки: в ЮАР браконьера убил слон

В Национальном парке Крюгера в ЮАР слон раздавил браконьера, который вел охоту на носорогов.

Нашли только череп и брюки: в ЮАР браконьера убил слон

В ЮАР мужчина погиб во время охоты на носорогов. Его растоптал слон, а тело так и не нашли. Скорее всего, останки съели львы.

2 апреля от браконьеров, которые охотились вместе с погибшим, поступил звонок. Они сообщили родственникам, что во время их охоты на мужчину напал слон. Близкие подали знак тревоги и была организована поисковая операция. Были найдены только череп и брюки.

Выживших охотников арестовали, их обвиняют в незаконном ношении оружия и браконьерстве.

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К слову, во Флориде в зоопарке на двухлетнюю девочку напал носорог и задел ее рогом.

Источник: SA Police Service

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