В Национальном парке Крюгера в ЮАР слон раздавил браконьера, который вел охоту на носорогов.
В ЮАР мужчина погиб во время охоты на носорогов. Его растоптал слон, а тело так и не нашли. Скорее всего, останки съели львы.
2 апреля от браконьеров, которые охотились вместе с погибшим, поступил звонок. Они сообщили родственникам, что во время их охоты на мужчину напал слон. Близкие подали знак тревоги и была организована поисковая операция. Были найдены только череп и брюки.
Выживших охотников арестовали, их обвиняют в незаконном ношении оружия и браконьерстве.
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К слову, во Флориде в зоопарке на двухлетнюю девочку напал носорог и задел ее рогом.
Источник: SA Police Service
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