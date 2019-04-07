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Факти / Надзвичайні події

Знайшли лише череп і штани: у ПАР слон вбив браконьєра

У Національному парку Крюгера у ПАР слон розчавив браконьєра, який вів полювання на носорогів.

Знайшли лише череп і штани: у ПАР слон вбив браконьєра

У ПАР чоловік загинув під час полювання на носорогів. Його розтоптав слон, а тіло чоловіка так і не знайшли. Швидше за все, останки з’їли леви.

2 квітня від браконьєрів, які полювали разом із загиблим, надійшов дзвінок. Вони повідомили родичам, що під час полювання на чоловіка напав слон. Близькі подали знак тривоги і була організована пошукова операція. Були знайдені лише череп і штани.

Мисливці, які вижили, заарештовані, їх звинувачують у незаконному носінні зброї і браконьєрстві.

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До речі, у Флориді в зоопарку на дворічну дівчинку напав носоріг і зачепив її рогом.

Джерело: SA Police Service

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