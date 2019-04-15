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Отравление 68 детей в Черкассах: полиция нашла виновных

В раздевалке гимназии в Черкассах ученики распылили газ из баллончиков, из-за чего отравились 68 детей.

Отравление 68 детей в Черкассах: полиция нашла виновных

Полиция Черкасс нашла виновных в отравлении 68 детей в здании одной из гимназий города.

Оказалось, что в раздевалке учебного заведения распылили газ из баллончиков. Виновниками хулиганства оказались ученики данной гимназии.

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Отравление 68 детей в Черкассах: полиция нашла виновных / 2 фотографии

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Баллончики у них изъяли, а по факту их использования возбудили уголовное дело.

Ученикам грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет по части 4 статьи 296 (хулиганство) УКУ.

Напомним, в Харьковской области годовалого ребенка отравили нитратами.

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