В Харьковской области годовалый ребенок отравился водой из колодца, он госпитализирован.

В пгт Прудянка Дергачевского района Харьковской области ребенок в возрасте 1 год и 2 месяца отравился нитратами, которые содержались в воде из колодца.

Его госпитализировали в тяжелом состоянии в отделение анестезиологии и интенсивной терапии.

Мать ребенка знала, что содержание нитратов в воде собственного колодца превышало норму в 1,3 раза, но давала ребенку пить фасованную воду. Еду готовила на воде из другого колодца, где, по словам местных жителей, была хорошая вода.

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Исследования, которые провели специалисты областного лабораторного центра, показали, что в этом колодце содержание нитратов в воде в 8,3 раза превышает гигиенический норматив.

Ранее Факты ICTV писали о массовом отравлении детей в детском саду Львова.

Источник: Харьковский областной лабораторный центр