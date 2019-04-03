PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Харьковской области годовалого ребенка отравили нитратами

В Харьковской области годовалый ребенок отравился водой из колодца, он госпитализирован.

В Харьковской области годовалого ребенка отравили нитратами

В пгт Прудянка Дергачевского района Харьковской области ребенок в возрасте 1 год и 2 месяца отравился нитратами, которые содержались в воде из колодца.

Его госпитализировали в тяжелом состоянии в отделение анестезиологии и интенсивной терапии.

Мать ребенка знала, что содержание нитратов в воде собственного колодца превышало норму в 1,3 раза, но давала ребенку пить фасованную воду. Еду готовила на воде из другого колодца, где, по словам местных жителей, была хорошая вода.

Читайте: В Китае воспитатель отравил десятки детей кашей из-за мести

Исследования, которые провели специалисты областного лабораторного центра, показали, что в этом колодце содержание нитратов в воде в 8,3 раза превышает гигиенический норматив.

Ранее Факты ICTV писали о массовом отравлении детей в детском саду Львова.

Источник: Харьковский областной лабораторный центр

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Китае воспитатель отравил десятки детей кашей из-за мести
Массовое отравление детей в детском саду Львова
Под Харьковом микроавтобус сбил людей, толкающих авто
В Крыму две школьницы наглотались таблеток, одна умерла
Под Харьковом убит военный-контрактник
Отравление в Солсбери: где сейчас Скрипали и кто стоит за химатакой
Отравление в детсаду Тернополя – в больнице пятеро малышей
Ударил за непослушание: под Харьковом отец нечаянно убил семилетнего сына
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка