У роздягальні гімназії у Черкасах учні розпилили газ із балончиків, через що отруїлися 68 дітей.

Поліція Черкас знайшла винних в отруєнні 68 дітей у будівлі однієї з гімназій міста.

Виявилося, що у роздягальні навчального закладу було розпилено газ із балончиків. Здійснили хуліганство учні даної гімназії.









Отруєння 68 дітей у Черкасах: поліція знайшла винних / 2 фотографии

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Балончики у них вилучили, а за фактом їхнього використання відкрили кримінальну справу.

Учням загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) ККУ.

Нагадаємо, на Харківщині однорічну дитину отруїли нітратами.