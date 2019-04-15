У роздягальні гімназії у Черкасах учні розпилили газ із балончиків, через що отруїлися 68 дітей.
Поліція Черкас знайшла винних в отруєнні 68 дітей у будівлі однієї з гімназій міста.
Виявилося, що у роздягальні навчального закладу було розпилено газ із балончиків. Здійснили хуліганство учні даної гімназії.
Отруєння 68 дітей у Черкасах: поліція знайшла винних / 2 фотографии
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Балончики у них вилучили, а за фактом їхнього використання відкрили кримінальну справу.
Учням загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) ККУ.
Нагадаємо, на Харківщині однорічну дитину отруїли нітратами.
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