В одном из сел Черновицкой области пронесся мощный смерч, который за считанные минуты вырвал из земли деревья с корнями.
Село Каменка стало эпицентром мощного смерча.
Ураган за несколько минут сорвал с домов крыши и вырывал деревья с корнями, естественное явление произошло 20 мая примерно в 20.00 в селе Каменка Глыбоцкого района.
Видео с моментом стихийного бедствия опубликовали очевидцы.
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Пока неизвестно, есть ли жертвы и какие последствия стихийного бедствия.
Напомним, из-за ливней в Ивано-Франковской области произошло подтопление 3,2 тыс. дворов в 22 населенных пунктах.
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