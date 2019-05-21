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Факты / Происшествия

Срывало крыши и ломало деревья: под Черновцами прошел ураган

В одном из сел Черновицкой области пронесся мощный смерч, который за считанные минуты вырвал из земли деревья с корнями.

Срывало крыши и ломало деревья: под Черновцами прошел ураган

Село Каменка стало эпицентром мощного смерча.

Ураган за несколько минут сорвал с домов крыши и вырывал деревья с корнями, естественное явление произошло 20 мая примерно в 20.00 в селе Каменка Глыбоцкого района.

Видео с моментом стихийного бедствия опубликовали очевидцы.

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Пока неизвестно, есть ли жертвы и какие последствия стихийного бедствия.

Напомним, из-за ливней в Ивано-Франковской области произошло подтопление 3,2 тыс. дворов в 22 населенных пунктах.

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