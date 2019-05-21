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Факти / Надзвичайні події

Зривало дахи і ламало дерева: під Чернівцями пройшов буревій

В одному з сіл Чернівецької області пронісся потужний смерч, який за лічені хвилини вирвав із землі дерева з корінням.

Зривало дахи і ламало дерева: під Чернівцями пройшов буревій

Село Кам’янка стало епіцентром потужного смерчу.

Буревій за кілька хвилин позривав з будинків дахи та виривав дерева із корінням, природне явище відбулося 20 травня приблизно о 20.00 в селі Кам’янка Глибоцького району.

Відео з моментом стихійного лиха опублікували очевидці.

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Поки невідомо, чи є жертви і які наслідки стихійного лиха.

Нагадаємо, через зливи в Івано-Франківській області сталося підтоплення 3,2 тис. дворів у 22 населених пунктах.

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