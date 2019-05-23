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Факты / Происшествия

В Полтаве пассажиры с ножом напали на таксиста

В Полтаве двое пассажиров напали на водителя-таксиста. Он чуть не погиб.

В Полтаве пассажиры с ножом напали на таксиста

В Полтаве на водителя такси напали двое пассажиров. Они били его шокером, душили и ударили ножом в живот.

После драки нападавшие ограбили мужчину, забрав у него 400 грн, и оставили умирать на дороге.

Водитель получил заказ около 05.00 утра. Когда он привез пассажиров к месту назначения, один из них набросился на него с электрошокером. Его товарищ в это время бил водителя.

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Раненого таксиста прооперировали. По словам врачей, состояние больного стабильное. Он находится в хирургическом отделении.

Правоохранителям удалось задержать нападавших. Ими оказались двое граждан Грузии. Один из них находился на территории Украины около месяца, другой – около пяти.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.187 УК – разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Нападавшим грозит лишение свободы на 7-10 лет.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в России священник напал с ножом на монаха.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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