В Полтаве двое пассажиров напали на водителя-таксиста. Он чуть не погиб.

В Полтаве на водителя такси напали двое пассажиров. Они били его шокером, душили и ударили ножом в живот.

После драки нападавшие ограбили мужчину, забрав у него 400 грн, и оставили умирать на дороге.

Водитель получил заказ около 05.00 утра. Когда он привез пассажиров к месту назначения, один из них набросился на него с электрошокером. Его товарищ в это время бил водителя.

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Раненого таксиста прооперировали. По словам врачей, состояние больного стабильное. Он находится в хирургическом отделении.

Правоохранителям удалось задержать нападавших. Ими оказались двое граждан Грузии. Один из них находился на территории Украины около месяца, другой – около пяти.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.187 УК – разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Нападавшим грозит лишение свободы на 7-10 лет.

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