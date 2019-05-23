У Полтаві двоє пасажирів напали на водія-таксиста. Він ледве не загинув.

У Полтаві на водія таксі напали двоє пасажирів. Вони били його шокером, душили та вдарили ножем у живіт.

Після бійки нападники пограбували чоловіка, забравши в нього 400 грн, і залишили помирати на дорозі.

Водій отримав замовлення близько 05.00 ранку. Коли він привіз пасажирів до місця призначення, один із них накинувся на нього з електрошокером. Його товариш в цей час бив водія.

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Пораненого таксиста прооперували. За словами лікарів, стан хворого стабільний. Він перебуває у хірургічному відділені.

Правоохоронцям вдалося затримати нападників. Ними виявилися двоє громадян Грузії. Один з них перебував на території України близько місяця, інший – близько п’яти.

За фактом злочину порушено кримінальну справу за ч.2 ст.187 КК – розбій, вчинений групою осіб за попередньою змовою. Нападникам загрожує позбавлення волі на 7-10 років.

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