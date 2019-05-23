PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Полтаві пасажири з ножем напали на таксиста

У Полтаві двоє пасажирів напали на водія-таксиста. Він ледве не загинув.

У Полтаві пасажири з ножем напали на таксиста

У Полтаві на водія таксі напали двоє пасажирів. Вони били його шокером, душили та вдарили ножем у живіт.

Після бійки нападники пограбували чоловіка, забравши в нього 400 грн, і залишили помирати на дорозі.

Водій отримав замовлення близько 05.00 ранку. Коли він привіз пасажирів до місця призначення, один із них накинувся на нього з електрошокером. Його товариш в цей час бив водія.

Читайте: Ударив в обличчя і штовхав: у Польщі напали на українського актора

Пораненого таксиста прооперували. За словами лікарів, стан хворого стабільний. Він перебуває у хірургічному відділені.

Правоохоронцям вдалося затримати нападників. Ними виявилися двоє громадян Грузії. Один з них перебував на території України близько місяця, інший – близько п’яти.

За фактом злочину порушено кримінальну справу за ч.2 ст.187 КК – розбій, вчинений групою осіб за попередньою змовою. Нападникам загрожує позбавлення волі на 7-10 років.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Росії священик напав із ножем на ченця.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Харкові чоловік влаштував розбій і вдарив себе в шию ножем
Футболісти Ворскли зіграли проти 100 дітей і поступилися
Смертельна ДТП на Київщині: авто на високій швидкості злетіло в кювет
У Кам’янському чоловік з ножем і молотком напав на копів – четверо постраждалих
На Київщині вчителя географії звинувачують у розбещенні школярів
Прорив труби в Києві: Mitsubishi зависло над ямою
Стрілянина у Полтаві: троє чоловіків влаштували бійку на вулиці
На Полтавщині перекинувся човен, доля 4 людей невідома
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка