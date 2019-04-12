В Польше украинского актера Артема Мануйлова ударили в лицо в автобусе общественного транспорта. Полиция отвергает расистскую подоплеку.

В Варшаве в автобусе общественного транспорта на украинского актера Артема Мануйлова напал мужчина.

Как рассказал артист, в то время, как он разговаривал с женой по телефону, его по лицу ударили большой сумкой. Разговор с женой происходил на украинском языке, подчеркнул Мануйлов.

На этом конфликт не исчерпался и нападавший “пригласил” актера выйти “поговорить по-мужски”. На улице мужчина начал кричать на Мануйлова, сопровождая агрессивную речь толчками. После этого агрессор удалился.

СМИ пишут, что агрессивным поляком оказался преподаватель Университета кардинала Стефана Вышинского Марцин П., который также преподает философию в Варшавском университете.

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Местная полиция не смогла подтвердить факт нападения, но пообещала разобраться. Правоохранители отбрасывают расистскую подоплеку в инциденте.

Напомним, в Польше украинца приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство мужчины в игровом зале.

Источник: Fact

Фото: Артем Мануйлов