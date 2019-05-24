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ВАЗ повис на дереве, BMW смяло, как банку: на Полтавщине произошло ДТП

Сегодня вечером на автодороге Киев-Харьков столкнулись автомобили ВАЗ и BMW.

ВАЗ повис на дереве, BMW смяло, как банку: на Полтавщине произошло ДТП

24 мая около 18.00 произошло ДТП с участием ВАЗ и BMW. Авария произошла на автодороге Киев-Харьков, в селе Настасовка. Одно авто отбросило в дерево, его полностью раздробило. Бампер BMW смяло, как консервную банку.

Водителя и пассажира в тяжелом состоянии госпитализировали.

Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.

Читайте: Страховики озвучили статистику ДТП с евробляхами

К слову, в Полтаве двое пассажиров напали на водителя-таксиста. Он чуть не погиб.

Источник: Нацполиция

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