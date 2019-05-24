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ВАЗ відкинуло у дерево, BMW зім’яло, як бляшанку: на Полтавщині трапилася ДТП

Сьогодні ввечері на автодорозі Київ-Харків зіткнулися автомобілі ВАЗ та BMW.

ВАЗ відкинуло у дерево, BMW зім’яло, як бляшанку: на Полтавщині трапилася ДТП

24 травня близько 18.00 сталася ДТП за участю ВАЗ та BMW. Аварія трапилася на автодорозі Київ-Харків, у селі Настасівка. Одне авто відкинуло у дерево, його повністю розтрощило. Бампер BMW зім’яло, як консервну бляшанку.

Водія та пасажира у тяжкому стані госпіталізували.

Поліція з’ясовує причини та обставини ДТП.

Читайте: Страховики озвучили статистику ДТП з євробляхами

До речі, у Полтаві двоє пасажирів напали на водія-таксиста. Він ледве не загинув.

Джерело: Нацполіція

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