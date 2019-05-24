В селе Вапнярке Одесской области нашли окровавленное тело мужчины – все в синяках и ссадинах, да еще и с проломленной головой.

В Одесской области убили бизнесмена и бывшего политического деятеля непризнанного Приднестровья, Андрей Безбабченко. Преступники оставили элитное авто Инфинити, а на руке у жертвы дорогие часы.

Мужчине было 55 лет. Он имел строительную компанию.

Окровавленное тело Андрея Безбабченко нашли в Вапнярке, в недостроенном гараже. Картина была шокирующая: бизнесмен – облокотившийся на стенку, рядом со своим автомобилем. Руки жертвы завязаны скотчем, череп – проломлен, а все вокруг – буквально залито человеческой кровью.

Убили Андрея Безбабченко дома или в недостроенном гараже – пока неизвестно. В полиции заявили, что ситуацию комментировать не будут, пока не найдут преступников. Очевидно, главная версия – разбойное нападение с целью ограбления. Дело открыли по трем статьям: умышленное убийство, разбой и незаконное завладение транспортным средством. Но не следует отвергать и заказное убийство – по политическим мотивам.

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