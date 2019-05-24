У селі Вапнярці Одеської області знайшли закривавлене тіло чоловіка – все у синцях і саднах, та ще й з проламаною головою.

На Одещині вбили бізнесмена і колишнього політичного діяча невизнаного Придністров’я, Андрій Безбабченка. Злочинці залишили елітне авто Інфініті, а на руці в жертви дорогий годинник.

Чоловікові було 55 років. Він мав будівельну компанію і працював керівником адміністрації двох міст – Тирасполя та Дністровська. А коли влада там змінилася, три роки тому, начебто – втік в Україну. І тепер знайшов тут власну смерть.

Закривавлене тіло Андрія Безбабченка знайшли у Вапнярці, у недобудованому гаражі. Картина була шокуюча: бізнесмен – спертий на стінку, поруч зі своїм автомобілем. Руки жертви невідомих убивць зав’язані скотчем, череп – проломлений, а все довкола – буквально залито людською кров’ю.

Чи Андрія Безбабченка вбили вдома, чи у недобудованому гаражі – поки невідомо. В поліції заявили, що ситуацію не коментуватимуть, поки не знайдуть злочинців. Очевидно, головна версія – розбійний напад з метою пограбування. Провадження відкрили за трьома статтями: умисне вбивство, розбій і незаконне заволодіння транспортним засобом. Та не слід відкидати й замовне вбивство – з політичних мотивів.

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