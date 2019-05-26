В Харькове неизвестный сообщил о минировании жилого дома. 180 жителей эвакуировали.

В Харькове неизвестный “заминировал” многоэтажку. Однако правоохранители, которые прибыли на место происшествия, взрывоопасных устройств не нашли. Они осмотрели 600 кв. м помещений, 800 кв. м прилегающей территории. Также были эвакуированы 180 жителей дома.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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К слову, в городе Богодухов Харьковской области мужчина “заминировал” мясокомбинат из-за того, что ему несвоевременно выплачивали зарплату.