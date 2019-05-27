На Сокальщині Львівської області чоловік влаштував стрілянину у магазині.

У Львівській області невідомий чоловік зайшов до магазину, дістав зброю та здійснив кілька пострілів. Повідомлення про стрілянину надійшло у поліцію від продавця торгівельного закладу.

Співробітники поліції встановили особу зловмисника, ним виявився 39-річний місцевий мешканець. Зброю, схожу на стартовий пістолет, у нього вилучено, її відправили на експертне дослідження.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 КК України (хуліганство). Максимальне покарання, передбачене статтею – обмеження волі на строк до п’яти років.

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До речі, у Львові чоловік відкрив вогонь з балкону багатоповерхівки. У результаті стрілянини ніхто не постраждав.