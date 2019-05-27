PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Львівщині чоловік влаштував стрілянину у магазині

На Сокальщині Львівської області чоловік влаштував стрілянину у магазині.

На Львівщині чоловік влаштував стрілянину у магазині

У Львівській області невідомий чоловік зайшов до магазину, дістав зброю та здійснив кілька пострілів. Повідомлення про стрілянину надійшло у поліцію від продавця торгівельного закладу.

Співробітники поліції встановили особу зловмисника, ним виявився 39-річний місцевий мешканець. Зброю, схожу на стартовий пістолет, у нього вилучено, її відправили на експертне дослідження.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 КК України (хуліганство). Максимальне покарання, передбачене статтею – обмеження волі на строк до п’яти років.

Читайте: У Харкові невідомий “замінував” багатоповерхівку – евакуювали 180 осіб

До речі, у Львові чоловік відкрив вогонь з балкону багатоповерхівки. У результаті стрілянини ніхто не постраждав.

Джерело: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Стрілянина на дитячому майданчику у Києві – троє поранених
На Львівщині блискавка вразила подружжя, чоловік загинув
Колесами догори: у Трускавці автоцистерна злетіла з дороги і перекинулася
Зайшла вночі у під’їзд: під Львовом загадково загинула школярка
У Львівській області 15-річна дівчина випала з восьмого поверху
Смертельна ДТП під Львовом: курсант збив двох пішоходів
У Львівській області з церкви вкрали хрест і пожертви
У Львівській області дворічна дитина впала у каструлю з окропом
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка