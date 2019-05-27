В Одесі почалися заворушення в Південній виправній колонії загального режиму №51.
Заворушення почалися в Південній виправній колонії загального режиму № 51, розташованій в Одесі на Люстдорфській дорозі. У будівлі пенітенціарної установи спалахнула пожежа.
За словами колишнього начальника Державної пенітенціарної служби Сергія Старенького, у результаті масових заворушень спалахнула пожежа.
– Бунт. Масова непокора і безлад в Одеській колонії 51. Працівників вигнали із зони. Пожежа, — зазначив він.
За словами Старенького, конфлікт у колонії тривав уже протягом п’яти днів, проте його так і не було вирішено, через що він й перейшов у гарячу стадію.
Біля самої установи багато машин швидких і поліції, а також спецпризначенців. Пожежу локалізовують. Постраждали чотири співробітники персоналу, наразі поліція контролює ситуацію.
За фактом подій в одеській колонії поліцією розпочато кримінальне провадження. Загиблих немає.
За неофіційною інформацією, в’язні зчинили бунт через погані умови утримання. Близько ста людей забарикадувалися всередині.
До колонії стягнули додаткові сили поліції та Національної гвардії.
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Чергові виправної колонії, які допустили втечу трьох ув’язнених, будуть нести відповідальність. Про це повідомив заступник міністра юстиції України Денис Чернишов в ефірі 112 телеканалу.
За словами Чернишова, чергові одеської колонії, котрі чергували у день втечі в’язнів, обов’язково будуть покарані.
– Понесуть відповідальність ті чергові, які були на посту, безумовно, – підкреслив Чернишов.
Заступник міністра юстиції додав, що для уникнення подібних інцидентів необхідно фінансувати пенітенціарну систему.
Що зараз відбувається під колонією № 51 в Одесі – дивіться онлайн-трансляцію.
Нагадаємо, п’ять із 17 затриманих в Єгипті моряків з танкера Sea Shark прибудуть до Одеського аеропорту.
Джерело: Думская
Фото: Думская