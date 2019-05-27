В Одесі почалися заворушення в Південній виправній колонії загального режиму №51.

Заворушення почалися в Південній виправній колонії загального режиму № 51, розташованій в Одесі на Люстдорфській дорозі. У будівлі пенітенціарної установи спалахнула пожежа.

За словами колишнього начальника Державної пенітенціарної служби Сергія Старенького, у результаті масових заворушень спалахнула пожежа.

– Бунт. Масова непокора і безлад в Одеській колонії 51. Працівників вигнали із зони. Пожежа, — зазначив він.

За словами Старенького, конфлікт у колонії тривав уже протягом п’яти днів, проте його так і не було вирішено, через що він й перейшов у гарячу стадію.

Біля самої установи багато машин швидких і поліції, а також спецпризначенців. Пожежу локалізовують. Постраждали чотири співробітники персоналу, наразі поліція контролює ситуацію.

За фактом подій в одеській колонії поліцією розпочато кримінальне провадження. Загиблих немає.





































Бунт і пожежа в колонії № 51 Одеси: на місці спецпризначенці / 9 фотографий

За неофіційною інформацією, в’язні зчинили бунт через погані умови утримання. Близько ста людей забарикадувалися всередині.

До колонії стягнули додаткові сили поліції та Національної гвардії.

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Чергові виправної колонії, які допустили втечу трьох ув’язнених, будуть нести відповідальність. Про це повідомив заступник міністра юстиції України Денис Чернишов в ефірі 112 телеканалу.

За словами Чернишова, чергові одеської колонії, котрі чергували у день втечі в’язнів, обов’язково будуть покарані.

– Понесуть відповідальність ті чергові, які були на посту, безумовно, – підкреслив Чернишов.

Заступник міністра юстиції додав, що для уникнення подібних інцидентів необхідно фінансувати пенітенціарну систему.

Що зараз відбувається під колонією № 51 в Одесі – дивіться онлайн-трансляцію.

Нагадаємо, п’ять із 17 затриманих в Єгипті моряків з танкера Sea Shark прибудуть до Одеського аеропорту.

Джерело: Думская

Фото: Думская