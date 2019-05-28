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Бунт в одеській колонії: чому ув’язнені влаштували протест

В одеській колонії №51 ув’язнені влаштували бунт і підпалили будівлю виправної установи.

Бунт в одеській колонії: чому ув’язнені влаштували протест

Бунт в одеській колонії №51 стався через незадовільні умови утримання ув’язнених.

Дружина одного з ув’язнених Наталія Портореску розповіла, що в’язні напередодні написали лист в прокуратуру зі скаргою. Після цього їх почали бити.

– Вони виклали фотографії так, як вони живуть. Каша з глистами, з черв’яками, ніякого м’яса немає. Перемелена тушонка з сухожиль і ребер. Через це їх приїхали пресувати, – розповів активіст Богдан Ополіник.

Керівництво колонії наполягає на тому, що ув’язненим не подобаються планові обшуки в бараках.

– Проблема в тому, що годували погано. Викликали кілька людей на вахту, почали бити. Після того, як люди не захотіли, щоб їх били, викликали ОМОН, просто поламали людям руки і ноги. Убитих немає. Є просто люди з поламаними руками і ногами. Їх просто там забивають. Природно, вони забарикадувалися, щоб захищатися. Підпалили все, що тільки можна підпалити, щоб тільки привернути вашу увагу, – розповів Стас Домбровський, який прийшов підтримати ув’язнених.

Зрештою, повстання вдалося придушити. Бунтівників тепер обіцяють вирахувати і покарати.

Ув’язненим, які влаштували бунт, можуть додати ще по 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, через заворушення в Одесі, яке почали ув’язнені колонії №51 поліція відкрила кримінальне провадження.

Фото: Думская

Джерело: Надзвичайні новини

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