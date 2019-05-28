В Винницкой области в пруду утонули двое детей – 10-летняя девочка и 6-летний мальчик.

В селе Чагов Винницкой области погибли двое детей – 10-летняя София и 6-летний Радислав.

Трагедия произошла после того, как они вместе с матерью пошли пасти коров в поле. Она даже не успела заметить, что дети исчезли.

После обеда местные мужчины увидели в пруду детскую одежду. Как оказалось впоследствии, она принадлежала маленькому Радиславу.

Тело девочки позже нашел участковый полицейский.

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По мнению местных жителей, это был несчастный случай. Мальчик поскользнулся на бетонных плитах и ​​упал в воду, а его сестра бросилась ему помогать.

По факту гибели детей в полиции открыли уголовное производство. Правоохранители склоняются к версии несчастного случая. Они просят родителей быть максимально бдительными и не оставлять детей без присмотра.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в бассейне под Одессой утонул 6-летний мальчик.