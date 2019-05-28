PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Винницкой области в пруду утонули двое детей

В Винницкой области в пруду утонули двое детей – 10-летняя девочка и 6-летний мальчик.

В Винницкой области в пруду утонули двое детей

В селе Чагов Винницкой области погибли двое детей – 10-летняя София и 6-летний Радислав.

Трагедия произошла после того, как они вместе с матерью пошли пасти коров в поле. Она даже не успела заметить, что дети исчезли.

После обеда местные мужчины увидели в пруду детскую одежду. Как оказалось впоследствии, она принадлежала маленькому Радиславу.

Тело девочки позже нашел участковый полицейский.

Читайте: Все было залито кровью! В Одесской области жестоко убили бизнесмена

По мнению местных жителей, это был несчастный случай. Мальчик поскользнулся на бетонных плитах и ​​упал в воду, а его сестра бросилась ему помогать.

По факту гибели детей в полиции открыли уголовное производство. Правоохранители склоняются к версии несчастного случая. Они просят родителей быть максимально бдительными и не оставлять детей без присмотра.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в бассейне под Одессой утонул 6-летний мальчик.

Источник: Надзвичайні новини

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Полтаве пассажиры с ножом напали на таксиста
В Харькове мужчина устроил разбой и ударил себя в шею ножом
Смертельное ДТП в Киевской области: авто на высокой скорости слетело в кювет
Жестокое убийство семьи фермера на Винниччине: подробности и версии
Смертельное ДТП в Винницкой области: столкнулись две легковушки
В Каменском мужчина с ножом и молотком напал на копов – четверо пострадавших
В Киевской области учителя географии обвиняют в развращении школьников
Прорыв трубы в Киеве: Mitsubishi зависло над ямой
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка