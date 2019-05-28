На Вінниччині у ставку потонули двоє дітей – 10-річна дівчинка та 6-річний хлопчик.

У селі Чагів Вінницької області загинули двоє дітей – 10-річна Софія та 6-річний Радислав.

Трагедія сталася після того, як вони разом із матір’ю пішли пасти корів у поле. Вона навіть не встигла помітити, що діти зникли.

По обіді місцеві чоловіки побачили в ставку дитячий одяг. Як виявилося згодом, він належав малому Радиславу.

Тіло дівчинки згодом знайшов дільничний поліцейський.

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На думку місцевих жителів, це був нещасний випадок. Хлопчик послизнувся на бетонних плитах і впав у воду, а його сестра кинулася йому допомагати.

За фактом загибелі дітей у поліції відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці схиляються до версії нещасний випадок. Вони просять батьків бути максимально пильними і не залишати дітей без нагляду.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у басейні під Одесою потонув 6-річний хлопчик.