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Факты / Происшествия

Сожгли в печи и выбросили в реку: на Житомирщине родители убили 5-летнюю дочь

На Житомирщине причиной смерти 5-летней девочки стали побои от отца.

Сожгли в печи и выбросили в реку: на Житомирщине родители убили 5-летнюю дочь

Работники нацполиции в Житомирской области выяснили, что девочка в ходе семейного конфликта получила травмы от отца, которые привели к ее смерти.

Впоследствии мертвого ребенка родители сожгли в печи и остатки выбросили в реку. Сейчас оба родителя задержаны.

– Делаем все возможное, чтобы проверить полученную информацию и установить все обстоятельства, – сообщил заместитель начальника ГУНП Житомирщины Александр Радченко.

Девочка около года назад усилиями активистов была изъята из приемной семьи, где о ней заботились и занимались воспитанием и оздоровлением, и возвращена биологическим родителям, которые из-за алкогольной зависимости уже лишены родительских обязанностей в отношении двух других детей.

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Сожгли в печи и выбросили в реку: на Житомирщине родители убили 5-летнюю дочь / 3 фотографии

Читайте: Оставил лишь пачку соли: мужчина неделю морил голодом пожилых родителей

Ранее Факты ICTV писали о том, что в бассейне под Одессой утонул 6-летний мальчик.

Источник: Нацполиция

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