На Житомирщині причиною смерті 5-річної дівчинки стали побої від батька.

Працівники нацполіції у Житомирській області з’ясували, що дівчинка у ході сімейного конфлікту отримала травми від батька, що призвели до її смерті.

Згодом мертву дитину батьки спалили у печі та рештки викинули у річку. Наразі обоє батьків затримані.

– Робимо усе можливе, щоб перевірити отриману інформацію та встановити усі обставини, – повідомив заступник начальника ГУНП Житомирщини Олександр Радченко.

Дівчинка близько року тому зусиллями активістів була вилучена з прийомної родини, де про неї піклувались і займались вихованням та оздоровленням, та повернута біологічним батькам, які через алкогольну залежність вже позбавлені батьківських обов’язків відносно двох інших дітей.













Спалили в печі та викинули в річку: на Житомирщині батьки вбили 5-річну доньку / 3 фотографии

Читайте: Залишив лиш пачку солі: чоловік тиждень морив голодом літніх батьків



Раніше Факти ICTV писали про те, що у басейні під Одесою потонув 6-річний хлопчик.