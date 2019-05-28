Чоловік влаштував своїм батькам справжній голодомор як закінчилася ця історія, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

47-річний чоловік зачинив своїх батьків у квартирі, не залишивши для них їжі.

Тетяна Андріївна зі своїм 91-річним чоловіком стали бранцями у власній квартирі. Майже тиждень подружжя провело під замком, із порожнім холодильником. А cусіди на їхні відчайдушні крики про допомогу навіть не реагували.

Щоб не помирати від голоду старий батько відкрив газ. Сусіди, почувши сильний запах газу таки викликали оперативні служби. З останніх сил пенсіонер прокричав, що їм нічого їсти – тоді правоохоронці зламали двері в квартиру.

Кволих пенсіонерів терміново забрали медики.

Син свою причетність заперечує. У квартирі оперативники не знайшли жодних документів чи банківських карток, куди вони поділися невідомо.

Активістам, які вирішили захищати пенсіонерів від власного нащадка, вдалося дізнатися, що під виглядом ремонту він запроторив батьків на дачу, а сам цілих п’ять років здавав їхню квартиру в оренду.

Життю пенсіонерки нічого не загрожує. Більше хвилює доля її чоловіка. Дідусь загадково зник із палати, а за кілька днів знайшовся у психлікарні. Як він туди потрапив – невідомо.

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Син вже намагався вмовити батька не звертатися до поліції. А коли почув відмову – знову покинув його напризволяще. За власні кошти активісти влаштували пенсіонерів у приватний пансіонат – під охороною. Бо не відомо, на що ще здатний їхній син.

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