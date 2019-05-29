В результате обвала на шахте Лесная погибли двое горняков. Тело одного погибшего уже подняли на поверхность.
На Львовщине в селе Селец Сокальского района в ночь на 29 мая произошло обрушение породы на шахте Лесная ГП Львовуголь. Погибли двое горняков.
– Обвал произошел в 03.11. Всего в шахте находились 69 горнорабочих (на аварийном участке – 21 шахтер). Шахта работает в штатном режиме, – сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
Тело одного погибшего подняли на поверхность. К проведению аварийно-спасательных работ привлечены три отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.
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Напомним, на Сокальщине Львовской области мужчина устроил стрельбу в магазине.
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