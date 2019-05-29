У результаті обвалу на шахті Лісова загинули двоє гірників. Тіло одного загиблого вже підняли на поверхню.

На Львівщині у селі Селець Сокальського району в ніч на 29 травня стався обвал породи на шахті Лісова ДП Львіввугілля. Загинули двоє гірників.

– Обвал стався о 03.11. Всього в шахті перебували 69 гірників (на аварійній ділянці – 21 гірник). Шахта працює в штатному режимі, – повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

Тіло одного загиблого підняли на поверхню. До проведення аварійно-рятувальних робіт залучено три відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.

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Нагадаємо, на Сокальщині Львівської області чоловік влаштував стрілянину у магазині.