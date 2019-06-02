PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Фестиваль Kozak Fest отменен – погиб человек

Из-за непогоды организаторы отменили последний день фестиваля Kozak Fest. Погиб человек.

Фестиваль Kozak Fest отменен – погиб человек

Фестиваль Kozak Fest должен был проходить с 31 мая по 2 июня в Днепропетровской области, но все мероприятия в воскресенье отменили. На этно-рок-фестивале из-за стихийного бедствия погиб один человек, двое получили травмы.

– Друзья, к сожалению, мы вынуждены сообщить вам печальную новость: в результате стихийного бедствия все мероприятия, которые были запланированы на 2 июня отменены.

Всю ночь команда KOZAK Fest пыталась ликвидировать последствия непогоды, но, к сожалению, за такой короткий промежуток времени невозможно восстановить полноценную работу сцены, которая пострадала больше всего, – сообщили организаторы.

При разборе поврежденной конструкции сцены, специалисты спасли 135 человек и вытащили 53 легковых автомобилей.

Читайте: На фестивале Kozak FEST ураган сорвал крышу сцены

В результате сильного порыва ветра, грозы и ливней на месте проведения фестиваля, где находилось около 10 тыс. зрителей, возникло подтопление некоторых участков, что сделало невозможным выезд машин.

Фестиваль Kozak Fest отменен – погиб человек

К слову, Факты ICTV писали, какие сюрпризы приготовила погода на лето 2019 года.

Источник: УНН

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На фестивале Kozak FEST ураган сорвал крышу сцены
Последствия смерчей в США показали с беспилотников
Мощный ливень в Каменец-Подольском: затопило центр и окрестности
Во Львовской области молния поразила супругов, мужчина погиб
Потоп в Виннице: затопленные дома и машины-лодки
Гроза, град и ливень: непогода остановила Киев, машины плывут
Непогода в Украине: на Буковине выпал снег, на Прикарпатье реки выходят из берегов
Непогода в Украине: затоплены дороги и здания, реки выходят из берегов
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка