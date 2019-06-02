Из-за непогоды организаторы отменили последний день фестиваля Kozak Fest. Погиб человек.

Фестиваль Kozak Fest должен был проходить с 31 мая по 2 июня в Днепропетровской области, но все мероприятия в воскресенье отменили. На этно-рок-фестивале из-за стихийного бедствия погиб один человек, двое получили травмы. – Друзья, к сожалению, мы вынуждены сообщить вам печальную новость: в результате стихийного бедствия все мероприятия, которые были запланированы на 2 июня отменены.

Всю ночь команда KOZAK Fest пыталась ликвидировать последствия непогоды, но, к сожалению, за такой короткий промежуток времени невозможно восстановить полноценную работу сцены, которая пострадала больше всего, – сообщили организаторы.

При разборе поврежденной конструкции сцены, специалисты спасли 135 человек и вытащили 53 легковых автомобилей.

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В результате сильного порыва ветра, грозы и ливней на месте проведения фестиваля, где находилось около 10 тыс. зрителей, возникло подтопление некоторых участков, что сделало невозможным выезд машин.

Фестиваль Kozak Fest отменен – погиб человек

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