Через негоду організатори скасували останній день фестивалю Kozak Fest. Загинула людина.
Фестиваль Kozak Fest мав проходити з 31 травня по 2 червня в Дніпропетровській області, але усі заходи на неділю скасували. На етно-рок-фестивалі через стихійне лихо загинула одна людина, двоє отримало травми.
– Друзі, на жаль, ми вимушені повідомити вам сумну новину: через стихійне лихо всі заходи, які були заплановані на 2 червня скасовані.
Всю ніч команда KOZAK Fest намагалась ліквідувати наслідки негоди, але, на жаль, за такий короткий проміжок часу неможливо відновити повноцінну роботу сцени, яка постраждала найбільше, — повідомили організатори.
При розборі пошкодженої конструкції сцени, фахівці врятували 135 людей та витягнули 53 легкових автомобілів.
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Внаслідок сильного пориву вітру, грози та зливи на місці проведення фестивалю, де знаходилося біля 10 тис. глядачів, виникло підтоплення деяких ділянок, що унеможливило виїзд машин.
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