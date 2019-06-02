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Фестиваль Kozak Fest скасовано – загинула людина

Через негоду організатори скасували останній день фестивалю Kozak Fest. Загинула людина.

Фестиваль Kozak Fest скасовано – загинула людина

Фестиваль Kozak Fest мав проходити з 31 травня по 2 червня в Дніпропетровській області, але усі заходи на неділю скасували.  На етно-рок-фестивалі через стихійне лихо загинула одна людина, двоє отримало травми.

– Друзі, на жаль, ми вимушені повідомити вам сумну новину: через стихійне лихо всі заходи, які були заплановані на 2 червня скасовані.

Всю ніч команда KOZAK Fest намагалась ліквідувати наслідки негоди, але, на жаль, за такий короткий проміжок часу неможливо відновити повноцінну роботу сцени, яка постраждала найбільше, — повідомили організатори.

При розборі пошкодженої конструкції сцени, фахівці врятували 135 людей та витягнули  53 легкових автомобілів.

Читайте: На фестивалі Kozak FEST буревій зірвав дах сцени

Внаслідок сильного пориву вітру, грози та зливи на місці проведення фестивалю, де знаходилося біля 10 тис. глядачів, виникло підтоплення деяких ділянок, що унеможливило виїзд машин.

До слова, Факти ICTV писали, які сюрпризи приготувала погода на літо 2019 року.

Джерело: УНН

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