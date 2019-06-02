Через негоду організатори скасували останній день фестивалю Kozak Fest. Загинула людина.

Фестиваль Kozak Fest мав проходити з 31 травня по 2 червня в Дніпропетровській області, але усі заходи на неділю скасували. На етно-рок-фестивалі через стихійне лихо загинула одна людина, двоє отримало травми.

– Друзі, на жаль, ми вимушені повідомити вам сумну новину: через стихійне лихо всі заходи, які були заплановані на 2 червня скасовані.

Всю ніч команда KOZAK Fest намагалась ліквідувати наслідки негоди, але, на жаль, за такий короткий проміжок часу неможливо відновити повноцінну роботу сцени, яка постраждала найбільше, — повідомили організатори.