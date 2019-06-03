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Столкновения в Одесском медуниверситете: пострадал коп, задержан 51 человек

В Одессе неизвестные ворвались в здание ректората национального медицинского университета и пытались помешать проведению заседания наблюдательного совета учреждения. Полиция задержала более 50 человек.

Сутички в Одеському медуніверситеті

– Через несколько часов после начала заседания в здание ворвались неизвестные лица, которые использовали слезоточивый газ и силовыми методами сорвали заседание, – сообщили в Минздраве Украины.

По его данным, в результате столкновений пострадали 28 человек: 26 взрослых получили помощь амбулаторно, еще одного взрослого и ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В то же время, по данным полиции, во время столкновений пострадал только их сотрудник. Решается вопрос об открытии производства по ст. 345 УКУ – Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

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Правоохранители задержали 51 участника столкновений на территории медуниверситета.

Предварительно их действия квалифицируются как хулиганство (ст. 296 УКУ).

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Столкновения в Одесском медуниверситете: пострадал коп, задержан 51 человек / 3 фотографии

В ноябре 2018 года во время столкновений в Одессе на месте незаконного строительства задержали 19 человек

Источники: Нацполиция, Минздрав

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